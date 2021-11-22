وزارة العلوم : لتعزيز التعاون العلمي والتقني بين ايران وفيتنام

جاء ذلك خلال اللقاء بين "سالار املي"، اليوم الاثنين، والسفير الفيتنامي في طهران "ماين هن".

ولفت المسؤول رفيع المستوى بوزارة العلوم الايراني، الى مذكرة التعاون العلمي الموقعة بين طهران وهانوي خلال العام 2004؛ مصرحا "ان الفرص متوفرة، لكننا نؤكد ضرورة رفع هذا التعاون اكثر فاكثر وبما يليق وحجم طاقات البلدين".

واضاف : ان عقد اجتماع اللجنة العلمية المشتركة بين ايران وفيتنام كان مدرجا في جدول اعمال وزارة العلوم الايرانية، لكنه تاخر على خلفية جائحة كورونا؛ داعيا الى تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع ومتطلعا الى متابعة هذا الامر بجدية من قبل الطرف الفيتنامي.

كما اشار الى "المستوى المرموق عالميا" لعدد من جامعات فيتنام، وايضا 40 جامعة ايرانية؛ موجهة الدعوة الى رؤساء الجامعات الفيتنامية المتفوقة لزيارة ايران وعقد اجتماعات مشتركة مع نظرائهم الايرانيين لوضع برنامج عمل مشترك حول التعاون الاكاديمي بين البلدين.

الى ذلك اعرب سفير فيتنام لدى ايران عن ترحيبه لاقتراح سالار املي؛ مؤكدا انه سينقل مطالب واقتراحات الجانب الايراني (في هذا الاجتماع) الى وزارتي الخارجية والتعليم العالي في بلاده.

انتهى ** ح ع