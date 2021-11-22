فيلم ايراني يفوز بجائزة مهرجان حقوق الطفل في تركيا

واستقبل مهرجان حماية حقوق الطفل الدولي في دوروته لهذا العام، اعمال سينمائية عديدة من ايران والمانيا وروسيا البيضاء وامريكا والتشيك والدنمارك والفلبين وفرنسا والهند وايرلندا واسبانيا وايطاليا وكندا وهنغاريا وماليزيا ومصر واوزبكستان والبرتغال وروسيا وسنغافورة، الى جانب الدولة المستضيفة تركيا.

واحرز الفيلم الايراني "مابعد الحدث"، خلال هذه التظاهرة الثقافية الدولية، جائزة افضل فيلم سينمائي طويل.

كما سبق لهذا الفيلم الايراني، ان حصد جوائز من مهرجانات دولية اخرى، في سويسرا وامريكا وكوريا الجنوبية.

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