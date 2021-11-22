٢٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٣٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84551742
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فيلم ايراني يفوز بجائزة مهرجان حقوق الطفل في تركيا

فيلم ايراني يفوز بجائزة مهرجان حقوق الطفل في تركيا

طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – احرز الفيلم "ما بعد الحدث" للمخرج الايراني "بوريا حيدري"، جائزة افضل فيلم طويل خلال مهرجان "حماية حقوق الطفل" الدولي في تركيا.

واستقبل مهرجان حماية حقوق الطفل الدولي في دوروته لهذا العام، اعمال سينمائية عديدة من ايران والمانيا وروسيا البيضاء وامريكا والتشيك والدنمارك والفلبين وفرنسا والهند وايرلندا واسبانيا وايطاليا وكندا وهنغاريا وماليزيا ومصر واوزبكستان والبرتغال وروسيا وسنغافورة، الى جانب الدولة المستضيفة تركيا.

واحرز الفيلم الايراني "مابعد الحدث"، خلال هذه التظاهرة الثقافية الدولية، جائزة افضل فيلم سينمائي طويل.   

كما سبق لهذا الفيلم الايراني، ان حصد جوائز من مهرجانات دولية اخرى، في سويسرا وامريكا وكوريا الجنوبية.

انتهى ** ح ع 

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