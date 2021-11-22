ايران تحرز الوصافة في بطولة العالم العسكرية للمصارعة الحرة

وتقلد الذهبية لايران كل من مرتضى قياسي (65 كغم) وبهمن تیموري (79 كغم) ومحمد حسین محمدیان (97 كغم) ویدالله محبي (125 كغم) فيما نال الفضية كل من احمد محمد نجاد جوان (57 كغم) ومحمد باقر یخكشي (61 كغم) وفریبرز بابائي (74 كغم) ومحمد حسین میرباغبان (92 كغم) واحرز البرونزية كل من محمد مهدي يكانة جعفري (70 كغم) وهادي وفائي بور (86 كغم).

وتوجت روسيا بهذه البطولة التي جرت منافساتها في الصالة المغلقة باستاد "آزادي" الرياضي بطهران، بحصولها على 215 نقطة من حصدها 5 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 2 برونزية فيما حلت ارمينيا في المركز الثالث برصيد 140 نقطة ومن ثم سريلانكا 94 نقطة وسوريا 69 نقطة وبولندا 59 نقطة.

انتهى ** 2342