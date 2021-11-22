الامن الايراني يضبط اكثر من 1.5 طن من المخدرات جنوب البلاد

وقال أكبر أحمدي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء الاثنين ان عمليات الرصد المتواصلة من قبل الدائرة العامة للامن في محافظة بوشهر جرت على مدى عدة اشهر لإحدى عصابات المخدرات الكبيرة التي نفذت عمليات تهريب شحنات كبيرة من المخدرات إلى المحافظات في عمق البلاد.

واضاف المدعي العام لمدينة كنغان انه جرى صباح الأثنين، اعطاء الاوامر للقبض العصابة المذكورة، التي تم رصدها من قبل كوادر الامن على مدى اشهر حيث تمكنوا من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات زنتها طنا و 530 كغم في منزلين بمدينة كنغان.

وأضاف إنه تم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للقبض على العناصر الرئيسية لعصابة تهريب المخدرات هذه، وهم من مدن جنوب محافظة فارس.

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