المنحى التنازلي في عدد الوفیات الناجمة عن كورونا في البلاد

وشدد کویا اليوم الثلاثاء على المنحى التنازلي لعدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في ايران وقال ان معدل التطعيم الأول للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة يبلغ 82 بالمائة في إيران فيما بلغ معدله في اوروبا 64 بالمائة.

وأضاف اهتمامنا الحالي يركز على اعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للفئة العمرية ما فوق 60 عامًا وتم إبلاغ تعليمات خاصة بهذا الخصوص إلى جامعات الطب في البلاد.

وتابع كويا: يجب أن تكون مجموعات التطعيم المتنقلة أكثر نشاطًا في المناطق عالية الخطورة وللفئات العمرية المعرضة للخطر.

يذكر ان العاصمة طهران شهدت انخفاضا في عدد الراقدين في المستشفيات ومراكز علاج كورونا كما سجلت محافظة كلستان (شمال البلاد) أقل معدل وفيات ناجمة عن الاصابة بكورونا فيما سجلت محافظتا بوشهر(جنوب البلاد) وخوزستان( جنوب غرب البلاد) أعلى معدل الوفيات في هذا الأسبوع.

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