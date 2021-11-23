المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي اسلامي

وسيناقش رافائيل غروسي ومحمد إسلامي خلال الاجتماع الذي بدأ قبل دقائق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وضع إطار واضح للتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"مساء امس الاثنين الى مطار الامام الخميني (رض) الدولي في طهران. وكان في استقبال غروسي والوفد المرافق له نائب رئيس منظمة الطاقة النووية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية "بهروز كمالوندي".

ومن المقرر ان يلتقي غروسي وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" لاستعراض القضايا العالقة مع ايران و اخر المستجدات بشأن التعاون الثنائي بين الجانبين.

ومن اهم المحاور المطروحة على جدول مباحثات غروسي في طهران تحديد اطر واضحة للتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة النووية الايرانية.

والجدير بالذكر ان زيارة غروسي لطهران، تاتي قبل اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

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