ضبط أكثر من طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

وأشار العميد كودرزي اليوم الثلاثاء : تمكنت قوات حرس الحدود في هذه المحافظة بدعم استخباراتي ورصد ومراقبة التحركات في المناطق الحدودية وبتخطيط عملياتي دقيق من نصب كمينا لهم مما نجحت في ضبط طن و 350 کغم من أنواع المخدرات. كما تم ضبط سيارة ودراجة نارية خلال هذه العملية.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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