إسلامي: إيران عازمة على تنفيذ برنامجها النووي

وقال اسلامي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان غروسي جدد اليوم تاكيده على انه لم ير أي انحراف في برنامج إيران النووي وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والقواعد".

وأضاف: "المهم أن إيران عازمة على تنفيذ برنامجها النووي ونظرا لتأثير البرنامج النووي الإيراني على حياة الناس وضعنا استخدام جميع جوانب التكنولوجيا النووية في مختلف القطاعات على جدول أعمالنا وستساعدنا الوكالة في هذا المجال.

بدوره اشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بدعوة وحسن استضافة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقال : "قبل بضعة أشهر عندما أتيت إلى إيران اتفقنا مع الجمهورية الإسلامية الايرانية على العودة اليها لمواصلة عملنا المشترك.

وأضاف: " يشرفني أن ألتقي بوزير الخارجية الايراني في غضون ساعات قليلة من أجل مواصلة وتعميق المحادثات مع الحكومة الايرانية الجديدة.

ووصف محادثاته مع رئيس منظمة الطاقة الذرية بانها كانت مكثفة للغاية قائلا، نتطلع إلى مواصلة العمل وتعزيز العلاقات بهدف الحصول على فرص مشتركة.

وقال غروسي ان هناك قضايا تجري مناقشتها مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وان الهدف من هذه الزيارة هو تحديد افاق برنامج ايران النووي كي يسهم في انتاج الطاقة النظيفة وتقديمها للجميع و هذا هو الموضوع الذي ناقشناه بتفصيل في قمة غلاسكو بشأن تغيير المناخ.



وختم بالقول،" اننا نعمل على الحصول على نتيجة إيجابية خلال هذه الزيارة."

انتهى1453