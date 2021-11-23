رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها

وشدد آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء أثناء تسلمه أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد في طهران ، أندريه يوزوفيتش ،أولئك الذين يضطهدون اليوم ، إذا انتبهوا لتعاليم المسيح ، فلن يعودوا يرتكبون الظلم وبامكان الفاتيكان أن يلعب دورًا فاعلًا في هذا الصدد".

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