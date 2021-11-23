رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها

وشدد آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء أثناء تسلمه أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد في طهران ، أندريه يوزوفيتش ،أولئك الذين يضطهدون اليوم ، إذا انتبهوا لتعاليم المسيح ، فلن يعودوا يرتكبون الظلم وبامكان الفاتيكان أن يلعب دورًا فاعلًا في هذا الصدد".
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طهران / 23 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا -قال رئيس الجمهورية خلال استقباله سفير الفاتيكان في طهران: حسب التعاليم القرآنية فإن الاوجة المشتركة بين الاديان السماوية هي تعزيز الوحدة بين اتباعها.
وشدد آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء أثناء تسلمه أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد في طهران ، أندريه يوزوفيتش ،أولئك الذين يضطهدون اليوم ، إذا انتبهوا لتعاليم المسيح ، فلن يعودوا يرتكبون الظلم وبامكان الفاتيكان أن يلعب دورًا فاعلًا في هذا الصدد".
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