سفير كرواتيا يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إيران

وزار سفير جمهورية كرواتيا لدى إيران "دراغا شتامبوغ" محافظة همدان (غرب البلاد) اليوم الاثلاثاء، وقال خلال لقائه نشطاء اقتصاديين في المحافظة ان العقوبات وجائحة كورونا فرضت قيودا على العلاقات الإيرانية الكرواتية، معربا عن امله في ازالة هذه المشاكل و القيود على وجه السرعة.

واضاف ان إيران كانت من بين الدول الاوائل التي اعترفت باستقلال كرواتيا ونحن فخورون بهذا الدعم.

وتابع قائلا ان اجتماع اليوم سيكون فرصة مناسبة لقعد اجتماعات اخرى من اجل توفير ارضية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار إلى أوجه التشابه الثقافي بين إيران وكرواتيا، وقال: قد ذكر الاسم الأصلي لكرواتيا في نقوش بيستون في كرمانشاه (غرب ايران) ليرمز الى العلاقة الأصلية والعریقة بين البلدین.

وتأتي زيارة شتامبوغ الى همدان تلبية لدعوة الغرفة التجارية الايرانية في المحافظة.

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