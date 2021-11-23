اية الله رئيسي : لتعزيز التعاون التجاري بين ايران وهولندا

ولدى تسلمه اوراق اعتماد السفير الهولندي الجديد في طهران "فرانسيسكوس يوهان ماريا مولن"، اليوم، اشار اية الله رئيسي الى العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية العريقة بين طهران وامستردام؛ داعيا الى توسيع التعاون في المجالات التقنية ولاسيما قضايا البيئة بين البلدين.

وصرح، ان الدول التي تتمتع بحضارات عريقة مثل هولندا يجدر بها ان تحافظ على استقلالها ولا تخضع لإملاءات قوى الهيمنة.

كما نوه اية الله رئيسي، بوجود مئات المساجد في بلد هولندا؛ مبينا ان احترام حقوق المسلمين سينهض بالمستوى الثقافي والحضاري في اوروبا.

وصرح رئيس الجمهورية : ان نظام الهيمنة يسعى لاستخدام حقوق الانسان اداة ضغط على حساب الدول النامية، لكننا وانطلاقا من تعاليمنا الدينية والثورية نلزم اعلى انفسنا احترام حقوق الانسان؛ والدليل على ذلك استضافة 4 ملايين مواطن افغاني في ايران.

الى ذلك، اكد سفير هولندا الجديد في طهران على اهمية العلاقات الايرانية الهولندية التي تعود بتاريخها الى 400 عاما مضت.

وبلغ "يوهان ماريا مولن" خلال هذا اللقاء، تحيات ملك هولندا الى رئيس الجمهورية؛ مؤكدا ان "ايران لطالما كانت وجهة تجارية اساسية بالنسبة الينا".

واكد السفير الهولندي الجديد، ان ايران دولة قوية في المنطقة؛ منوها بالفرص التجارية والاستثمارية المميزة لتعزيز التعاون الثنائي بين طهران وامستردام.

كما تطرق الى الوضع الراهن في افغانستان؛ وقال : نحن نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافتها نسبة كبيرة من المهاجرين الافغان داخل اراضيها.

انتهى ** ح ع