رئيسي يؤكد على ازالة التحديات من مسار التعاون بين اعضاء منظمة ايكو

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع الامين العام لمنظمة ايكو الاقتصادية "خسرو ناظري" بالرئيس الايراني، في طهران اليوم الثلاثاء.

ونوّه "اية الله رئيسي" الى اقتراب موعد الاجتماع القادم لمنظمة ايكو، وضرورة تذليل كافة العقبات من مسار التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الاعضاء.

ولفت رئيس الجمهورية، ان كلا من اعضاء المنظمة لديه طاقات اقتصادية وفيرة في شتى المجالات ومنها الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد الرقمي والاقتصاد البحري والسياحة؛ بما يلزم تفعيل هذه الطاقات وصولا الى النمو الاقتصادي المنشود في المنطقة.

وفيما اكد على استعداد ايران لدعم هذه الجهود، قال رئيسي : ان الجمهورية الاسلامية تولي اهمية خاصة الى التعاون الاقليمي في اطار منطقة ايكو الاقتصادية.

الى ذلك، قدم الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، تقريرا بشان التحضيرات لعقد الاجتماع الخامس عشر للمنظمة، والمرتقب في 28 نوفمبر الجاري باستضافة جمهورية تركمانستان.

انتهى ** ح ع