٢٣‏/١١‏/٢٠٢١, ٨:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84552994
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مسؤول : السفر من والى ايران مع تقديم شهادة التلقيح والخلو من كورونا فقط

مسؤول : السفر من والى ايران مع تقديم شهادة التلقيح والخلو من كورونا فقط

طهران / 23 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال مدير مكتب ضمان السلامة والجودة في مدينة مطار الامام الخميني (رض) الدولي، "محمد رضا سيف" : ان مغادرة الرعايا الايرانيين الى خارج البلاد مرهونة بتقديم شهادات الخلو من مرض كورونا لم يتعد تاريخ صدورها الـ 96 ساعة؛ وعلى الرعايا الاجانب القادمين ايضا يتعين تقديم شهادات اخذ اللقاح المضاد بالاضافة الى شهادات الخلو من هذا الفيروس الوبائي.

واوضح "سيف"، خلال تصريح له اليوم الثلاثاء، انه وفقا للقرار الصادر عن وزارة الصحة وتعميم وزارة الطرق واعمار المدن به، ينبغي على الزوار الاجانب فوق سن الـ 12 عاما الوافدين الى ايران، حصولهم على شهادات الخلو من مرض كورونا مع صلاحية لا تتعدى الـ 96 ساعة فضلا عن شهادات تلقي كامل اللقاحات المضادة لهذا الوباء. 

وشدد هذا المسؤول، على انه لن يسمح بأي حال من الأحوال بدخول مسافر مشبوه بالاصابة أو دون حصوله على شهادة الخلو من فيروس كورونا وايضا اللقاح المضاد لهذا المرض.

وجدد سيف، إخطار شركات الطيران بشان السماح للمسافرين وفقًا لتعليمات وزارتي الصحة والطرق والطرق واعمار المدن الايرانيتين في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع 
 

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