محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والتايلندي

وقدم امير عبداللهيان التهاني بالعيد الوطني التايلاندي، واشار الى العلاقات بين البلدين والتي ترقى الى 400 عام، واكد اهتمام الجمهورية الإسلامية الايرانية بتوسيع العلاقات مع تايلندا، موجها الدعوة لنظيره التايلاندي لزيارة طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني ، إن إيران وتايلندا تمكنتا من اجتياز الوضع المتأزم جراء تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن الآن استئناف سفر الوفود السياسية والتجارية وكذلك السياح إلى البلدين.

كما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة التجارة بين البلدين.

ونوه وزير الخارجية الإيراني أنه في الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية ، يتم اتباع سياسة التوجه لاسيا على الصعيد الخارجي، وان تايلندا تحظى بمكانة خاصة في هذا الصدد.

*وزير الخارجية التايلندي

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعلن وزير الخارجية التايلاندي استعداد بلاده لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتوسيع العلاقات التجارية مع إيران ، بما في ذلك في مجالات الصلب والارز والوقود.

وأكد وزير الخارجية التايلاندي عزم بلاده على تطوير العلاقات مع إيران، داعيا نظيره الايراني لزيارة بانكوك.

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