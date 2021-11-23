زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 16 دقيقة و 24 ثانية من فجر اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي (التاسعة و 46 دقيقة و 24 ثانية من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في ضواحي مدينة "مسجد حضرت ابوالفضل" في محافظة سيستان وبلوجستان الواقعئ جنوب شرق ایران.

واضاف المركز بان الزلزال وقع في عمق 11 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.15 والطول الشرقي 59.36 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

انتهى ** 2342