مساعد وزير السياحة الايراني: اولويتنا تنظيم سفر السياح العراقيين الى البلاد

وخلال لقائه السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي في مقر وزارة الخارجية بطهران قال شالبافان: ان تنظيم اوضاع السياح العراقيين والعمل لتوزيع رحلاتهم جغرافيا في مختلف انحاء البلاد وكذلك زيادة فترة مكوثهم في البلاد، تعد من اولويات وزارة التراث الثقافي والسياحة والاعمال اليديوية في السوق السياحية العراقية.

واضاف: اننا نسعى من خلال تنظيم اوضاع السياح العراقيين الذين يزورون البلاد لاغراض الزيارة والعلاج والصحة والسياحة لنكون ضيوفا جيدين لهم.

واعتبر سوق السياحة العراقية من الاولويات المهمة للتعاون الدولي واضاف: ان ايجاد هيكلية منتظمة في مجال السياح الوافدين الى البلاد وتوفير ظروف استضافة آمنة لهم في فترة كورونا، يعد نهجنا الاساس بعد اصدار تاشيرات الدخول من جديد لذا فاننا نسعى عبر ازالة العقبات والتحديات القائمة في قطاع السياحة بين البلدين للوصول الى سبل تنفيذية متفق عليها من الجانبين.

من جانبه اعلن السفير مسجدي الاستعداد لاي تعاون لتعزيز سوق السياحة بين البلدين، معربا عن سروره لادراج مسالة تنظيم السياح العراقيين ضمن اولويات وزارة التراث الثقافي والسياحة والاعمال اليدوية في البلاد.

وبناء على ما تمخض عنه اللقاء ستتم متابعة اجتماعات القطاع الخاص في البلدين في اطار B2B .

انتهى ** 2342