امين العاصمة طهران يقترح عقد التوأمة بين طهران وروما

وخلال استقباله سفير إيطاليا لدى طهران جوزيبي بيروني، قال زاكاني: ان مقترح عقد التوأمة بين طهران وروما وتشكيل فريق عمل مشترك بين المدينتين والتمهيد لزيارة امين العاصمة الايطالية روما إلى طهران يمكن أن يكون أساساً لتعاون مشترك من أجل خطوات طويلة وتعاون عملي بين المدينتين في القضايا الإنسانية والحضرية التقليدية.

واعلن امين العاصمة طهران عن الرغبة بالتعاون مع إيطاليا في مجالات متنوعة منها المرور والنقل ومكافحة تلوث الهواء والقضايا البيئية وتدوير النفايات والاستثمار والبناء والسياحة.

من جانبه قال السفير الايطالي لدى طهران: ان هدفنا في المجال الثقافي في السفارة الإيطالية هو إبراز التراث الثقافي والفني لطهران والعلاقات بين إيران وإيطاليا، وبامكان الشركات الإيطالية أيضًا التعاون مع الشركات الإيرانية في طهران في مجال إدارة المياه وتدوير النفايات والطاقة المتجددة.

كما استقبل زاكاني السفير السوري شفيق ديوب، الذي اعتبر ان إدارة البلدية في طهران ليست سهلة، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته بنجاح زاكاني في مهمته، متمنيا له التوفيق في الاسهام بتنمية جمال مدينة طهران.

من جانبه وصف امين العاصمة طهران العلاقات بين إيران وسوريا بانها اوسع من كونها تقليدية، وقال: في العصر الجديد للإدارة الحضرية، نؤمن بتغيير روح وجسد مدينة طهران بشكل متزامن، ونأمل في إحداث تغييرات اجتماعية جادة في البعد البرمجي للمدينة وتمهيد الطريق لحضور الاهالي لتقبل مسؤولية وإدارة المدينة على أساس النخب.

كما استضاف زاكاني السفير الياباني في إيران إيكاوا كازوتوشي، حيث أكد على استفادة طهران من تجارب اليابان في مجالات النقل والبيئة وتدوير النفايات والبناء والمباني والتكنولوجيا ومختلف المجالات الأخرى.

بدوره قال السفير الياباني: فيما يتعلق بمسالة آلية إعادة التدوير الأوتوماتيكية RVM لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية ، تبرعنا بالفعل بـ 18 آلة لبلدية طهران وسيتم التبرع بـ 33 آلية أخرى لأن قضية إعادة التدوير مهمة بالنسبة للبيئة ونحن على استعداد دائم للتعاون مع بلدية طهران.

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