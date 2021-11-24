قائد الثورة يصدر بيانا بمناسبة اسبوع التعبئة الشعبية

وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التعبئة الشعبية (البسيج)، أصدر قائد الثورة الاسلامية بيانا، اكد فيه ان بإمكان التعبويين ان يؤدوا دورا مؤثرا في حل مشاكل البلاد بالتحلي بالهمة العالية والحكمة والتفكير السليم والتوكل على الله.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية :

بسم الله الرحمن الرحيم

أبارك للجميع أسبوع التعبئة وبالأخص للبراعم الجديدة من التعبويين الذين يعتبرون الأبناء الاعزاء للإمام (الخميني) الراحل، كما كان الجيل الذي سبقهم.

أحبائي اعرفوا قدر مواقعكم واعلموا بأنكم قادرون على التأثير وحل المشاكل في جميع القضايا العامة للبلد والشعب عبر التوكل على الله العليم القدير والتحلي بالهمة العالية والحكمة والتفكر السليم.وهي خلاصة تجارب الشعب الايراني على مدى العقود.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سید علي الخامنئي

۳ آذر ۱۴۰۰ (24 تشرين الثاني/ نوفمبر2021 )

انتهى1049