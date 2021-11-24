٢٤‏/١١‏/٢٠٢١, ١٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84553565
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المعرض الدائم للمنتجات المعرفية الإيرانية سيقام في قرغيزستان

المعرض الدائم للمنتجات المعرفية الإيرانية سيقام في قرغيزستان

طهران / 24 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- سيقام المعرض الدائمي وقاعدة تصدير المنتجات الإيرانية للشركات القائمة على المعرفة في بيشكيك كمركز تجاري مشترك بين إيران وقرغيزستان.

ويعد المعرض فرصة لدخول الشركات القائمة على المعرفة في أسواق قرغيزستان وأوراسيا لعرض منتجاتها وبيعها.
ويوفر المعرض فرصة لعقد اجتماعات وتبادل وجهات النظر مع رؤساء الشركات القرغيزية والتشاور معهم ويتم خلاله عرض منتجات الشركات القائمة على المعرفة.
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