حماس تدين زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب

وحيّا "رضوان" في تصريح تلقت "ارنا" نسخة منه، "الشعب المغربي الحر، والأحزاب الوطنية الرافضة لهذه الزيارة؛ مؤكدا ضرورة ملاحقة المجرم غانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية لما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الأنظمة المطبعة مع العدو الصهيوني، إلى قطع علاقاتها مع هذا الكيان الغاصب، "ووقف مسلسل التطبيع الذي يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويمثل خطرا على القضية والأمة ومقدساتها".

واكد القيادي في المقاومة الفلسطينية، "إن التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا، ولن يفلح هذا المسار المخزي في تزييف وعي شعوبنا العربية والإسلامية تجاه العدو الصهيوني؛ وستبقى فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية".

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