امير عبداللهيان يامل بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية الايرانية الارمينية المشتركة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى الاربعاء بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الارميني آرارات میرزویان تباحثا خلاله حول مختلف القضايا ومنها العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي واللجنة الاقتصادية المشتركة واجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة "ايكو" والتطورات الاقليمية والدولية.

ووصف امير عبداللهيان العلاقات بين ايران وارمينيا بانها وطيدة وماضية قدما الى الامام، داعيا الى تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.

واعرب عن سروره للوتيرة النامية للعلاقات بين البلدين خلال الاشهر الاخيرة، مؤكدا اهمية تنمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

واعلن وزير الخارجية الايراني استعداد الشركات الايرانية لتعزيز حضورها في جمهورية ارمينيا، معربا عن امله بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على وجه السرعة.

واكد امير عبداللهيان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على رفض التغيير في حدود دول المنطقة، واعرب عن قلقه ازاء الاشتباكات العسكرية الاخيرة في منطقة القوقاز، داعيا الى ضبط النفس واحترام وحدة وسيادة الاراضي.

من جانبه اشار وزير خارجية ارمينيا خلال هذا الاتصال الهاتفي الى خارطة الطريق المقترحة للعلاقات بين البلدين والتي تم تاكيدها خلال زيارته الاخيرة الى طهران، معلنا استعداد بلاده لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وتطوير العلاقات التجارية مع ايران.

واشاد ميروزيان بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المبني على احترام وحدة اراضي الدول، ووصفه بانه موقف مهم.

واكد وزير الخارجية الارميني عزم يريفان على الارتقاء بالعلاقات الشاملة مع طهران، مجددا دعوته لوزير الخارجية الايراني للقيام بزيارة الى ارمينيا.

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