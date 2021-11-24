٢٤‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٢٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84554478
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طهران ترفض مزاعم البحرين بوجود صلة لايران باسلحة مضبوطة

طهران ترفض مزاعم البحرين بوجود صلة لايران باسلحة مضبوطة

طهران / 24 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- رفض المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، سعيد خطيب زادة، مزاعم السلطات البحرينية بوجود صلة لايران باسلحة ومتفجرات مضبوطة في البحرين، معتبرا إطلاق هكذا مزاعم بأنه ناجم عن عدم إدراك البحرين لقضايا المنطقة.

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الاربعاء: ان إطلاق هكذا مزاعم فارغة من قبل السلطات البحرينية تزامنا مع عقد منتدى حوار المنامة والذي تحول الى منصة ضد ايران، يشير الى عدم إدراك البحرين للقضايا الاقليمية.

واضاف: ان النظام البحريني يفضل التواصل مع الكيان الصهيوني اللقيط على التواصل مع شعبه، ويتنصل من تحقيق مطالبهم المدنية.

وقال خطيب زادة: ان السلطات بالبحرين لا يمكنها ان تغطي على مشكلاتها الداخلية والخارجية من خلال إطلاق هكذا اتهامات فارغة.

وكانت دائرة المباحث والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية قد اعلنت قبل ايام عن اعتقال من وصفتهم "عناصر ارهابية وإحباط مخططهم الإرهابي"، وزعمت أن هؤلاء العناصر على صلة بإيران.

انتهى ** 2342

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