باقري: اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات الايرانية الاماراتية

وكتب باقري كني في تغريدة له على تويتر بعد لقائه الاربعاء في دبي مع أنور قرقاش،: استمرارا للزيارات الى دول المنطقة، التقينا اليوم في دبي في اجتماع ودي مع انور قرقاش المستشار الاعلى في الشؤون السياسية للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات، وشاهين المرر الوزير المستشار في الشؤون الخارجية بدولة الامارات، حيث اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات الايرانية الاماراتية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قال في تصريح لقناة "الجزيرة" حول هذه الزيارة، أن باقري سيتوجه في ختام زيارته للامارات الى دولة الكويت.

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