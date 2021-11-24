٢٤‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٤٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84554482
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باقري: اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات الايرانية الاماراتية

باقري: اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات الايرانية الاماراتية

طهران / 24 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، علي باقري كني، عن الاتفاق على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والامارات العربية المتحدة.

وكتب باقري كني في تغريدة له على تويتر بعد لقائه الاربعاء في دبي مع أنور قرقاش،: استمرارا للزيارات الى دول المنطقة، التقينا اليوم في دبي في اجتماع ودي مع انور قرقاش المستشار الاعلى في الشؤون السياسية للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات، وشاهين المرر الوزير المستشار في الشؤون الخارجية بدولة الامارات، حيث اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات الايرانية الاماراتية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قال في تصريح لقناة "الجزيرة" حول هذه الزيارة، أن باقري سيتوجه في ختام زيارته للامارات الى دولة الكويت.

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