وزير الخارجية الايراني: التوصل الى اتفاق مع الوكالة الذرية أمر ممكن

واشار امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر، مساء الاربعاء، الى لقائه يوم امس مع رافائل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: جرت في طهران محادثات ودية وصريحة ومثمرة مع السيد غروسي.

وأضاف: توصلنا الى اتفاقات جيدة بشأن استمرار مجالات التعاون، الا ان التوصل الى نص نهائي بحاجة الى مزيد من العمل حول بعض المصطلحات.

وقال وزير الخارجية: تقرر عقد اجتماع مشترك قريبا، من أجل الانتهاء من النص.

واضاف امير عبداللهيان: التوصل الى اتفق أمر ممكن. تسييس القضايا التقنية اجراء غير بناء.

وأكد وزير الخارجية الايراني في حديث مع نظيره الصيني وانغ يي على الفضاء الافتراضي، انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي خلال زيارة غروسي الى طهران لتسوية المشكلات التقنية مع الوكالة للدولية للطاقة الذرية ونحن نتابع إصدار البيان المشترك في أول فرصة ممكنة.

وقام رافائل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارة الى طهران يوم الثلاثاء، هي الثانية خلال قرابة شهرين ونصف، التقى خلالها مع محمد اسلامي مساعد الرئيس الايراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، وكذلك التقى للمرة الاولى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وأجرى معهما محادثات تناولت موضوع التعاون بين ايران والوكالة الدولية.

وخلال محادثاته مع غروسي، أكد امير عبداللهيان الإرادة الجادة للجمهورية الاسلامية الايرانية للتعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات، معربا عن امله بتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين خلال هذه الزيارة أكثر مما مضى، مؤكدا أهمية الاداء المهني والمحايد للوكالة الدولية وضرورة عدم الاكتراث بالضغوط السياسية الخارجية.

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