٢٥‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84554528
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اوليانوف: عقوبات اميركا على ايران اهم اسباب الوضع الراهن للاتفاق النووي

اوليانوف: عقوبات اميركا على ايران اهم اسباب الوضع الراهن للاتفاق النووي

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر/ارنا- اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وعقوباتها على ايران من اهم اسباب الوضع الراهن للاتفاق النووي.

وقال اوليانوف في تغريدة له على تويتر الاربعاء: يجب تصحيح الوضع بشكل عاجل، ودراسة أسباب الموقف الإيراني من الاتفاق النووي.

واكد أهمية "القضاء على الأسباب الجذرية التي دفعت إيران للخروج على شروط الاتفاق النووي" وأضاف: "أهم تلك الأسباب هي انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وعقوبات واشنطن الخانقة على الحكومة الإيرانية".

وأكد أوليانوف أن "السبيل الوحيد للحل هو المفاوضات في فيينا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، للحيلولة دون العودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر".

وختم الدبلوماسي الروسي أن "مثل هذا النهج سيضمن إحراز تقدم حثيث في المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة في أسرع وقت ممكن، دون أية ملحقات أو استثناءات".

انتهى ** 2342

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