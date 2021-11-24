٢٥‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84554534
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خطيب زادة يعزي مقدونيا الشمالية بضحايا حادث احتراق الحافلة

خطيب زادة يعزي مقدونيا الشمالية بضحايا حادث احتراق الحافلة

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- عزى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة حكومة وشعب مقدونيا الشمالية بضحايا حادث احتراق حافلة الركاب في بلغاريا.

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية انه اثر حادث احتراق حافلة الركاب في بلغاريا ومصرع واصابة عدد من مواطني مقونيا الشمالية، قدم المتحدث باسم الخارجية الايرانية التعازي لحكومة وشعب مقدونيا الشمالية بهذا الحادث الاليم والمحزن.

واعرب خطيب زادة عن مواساته وتعاطفه مع اسر ضحايا هذا الحادث المحزن الذي كان بينهم عدد من الاطفال.

وقد لقي 46 شخصا بينهم 12 طفلا حتفهم، ليل الاثنين الثلاثاء، بحادث حافلة في بلغاريا، كانت تقل مواطنين من مقدونيا الشمالية، كما أعلنت السلطات في صوفيا.

وقال المفوض نيكولاي نيكولوف، المسؤول عن إدارة الكوارث في بلغاريا، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "بي أن تي"، إن الحادث وقع في طريق سريع على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة صوفيا.

وأضاف أنه تم إنقاذ سبعة ركاب، ونقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة.

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