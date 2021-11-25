وزارة الصحة تتسلم خمسة ملايين جرعة من لقاح "كوف بارس" الإيراني

وعلى هامش مراسم تسليم هذه اللقاحات إلى وزارة الصحة، قال وزير الجهاد الزراعي، سيد جواد ساداتي نجاد، في تصريح للصحفيين في كرج: لقد نجح معهد "رازي" الإيراني لبحوث الأمصال والتطعيمات في صنع العديد من اللقاحات التي تنتج في بلادنا منذ أكثر من 100 عام ومن أصل 11 لقاحا محليا التي يتم إنتاجها حاليا في إيران، سبعة منها هي من انتاج معهد رازي.

وتابع ساداتي نجاد: "بالإضافة إلى تصدير اللقاحات البشرية، كان أداء معهد "رازي" جيدا أيضا في مجال تصدير التطعيمات الخاصة بالماشية والدواجن".

وتلقى حتى الآن أكثر من 60 ألف شخص لقاح "كوف بارس" في إيران في إطار اختبارات تجريبية وتطبيقية.

انتهى**أ م د