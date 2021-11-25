انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى 96 حالة

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (25 تشرين الثاني/نوفمبر)، عن تسجيل 4 آلاف و850 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و97 الفا و672 شخصا.

وأضافت أن 786 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و368 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و820 الفا و652 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 38 مليونا و219 الفا و247 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 57 مليونا و61 الفا و606 أشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 45 مليونا و655 ألفا و771 شخصا الجرعة الثانية، و864 الفا و992 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 103 ملايين و582 الفا و369 جرعة.

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