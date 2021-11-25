قريبا.. محاكمة المتورطين في اغتيال قادة النصر

وذكر البيان الإعلامي الصادر عن القضاء العراقي، اليوم (الخميس)، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والمتواطئين في جريمة اغتيال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأضاف، أن اللجنة أشارت إلى استمرار وتعزيز التعاون الثنائي واستخدام جميع الإمكانيات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أكدت استمرار عمل لجنة التحقيق المشتركة في أقرب وقت ممكن في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية.

وأعلن أن الجولة التالية لاجتماع اللجنة المشتركة ستعقد خلال الشهر القادم في طهران.

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