رئيس الجمهورية: محور عمل الحكومة مبني على العدالة في ميزانية العام القادم

وقال آية الله رئيسي خلال اجتماعه اليوم الخميس بنواب محافظات كيلان ومازندران وكلستان في مجلس الشورى الاسلامي بان لائحة ميزانية البلاد للعام القادم والتي امضت مراحل صياغتها النهائية سيتم تقديمها للمجلس في غضون الايام القادمة والتي تم فيها اصلاح الهيكلية المؤكد عليها من قبل قائد الثورة الاسلامية.

واعتبر رئيس الجمهورية النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر، من اهم خصائص لائحة الميزانية للعام القادم.

واكد آية الله رئيسي بان محور عمل الحكومة مبني على العدالة في ميزانية العام القادم وقال: ان النظام الصحيح والعادل لتخصيص الميزانيات في مختلف قطاعات البلاد وبما يتناسب مع طاقات وحاجات المشاكل الاقتصادية، سيمضي بالبلاد في اتجاه يتم فيه اقتلاع جذور الفقر المطلق.

واشار رئيس الجمهورية الى طلب تشكيل فرق عمل لرفع عقبات انتاج وصادرات المحاصيل الزراعية في المحافظات الثلاث المطلة على بحر قزوين واضاف: ان تشكيل فرق العمل المطروحة في كل محافظة وحتى بصورة مشتركة مهم وضروري جدا حيث يتوجب على المحافظين في المحافظات الثلاث المبادرة الى ذلك.

واكد اهمية دور صناعة السياحة في الازدهار الاقتصادي للبلاد خاصة المناطق الشمالية في ضوء نقاط الجذب السياحي التي تحظى بها.

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