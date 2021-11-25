خطیب زادة: اميركا والترويكا الاوروبية تصدران بيانات مزيفة على اعتاب مفاوضات فيينا

وكتب خطيب زادة في تغريدة له الخميس: على اعتاب مفاوضات فيينا، تصدر اميركا والترويكا الاوروبية بيانات مزيفة.
واضاف: اميركا والترويكا الاوروبية تزيدان الحظر وتلفقان الروايات المحرفة وتلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائيل".
وتابع المتحدث: الا ان ايران تشكل فريق تفاوض جاد وبمستوى عال وتدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231 وتقوم بمشاورات اقليمية.
وقال خطيب زادة: انه وبالمقارنة بين نهج واجراءات اميركا/الترويكا الاوروبية والجمهورية الاسلامية الايرانية، تكفي المقارنة بين اولويات الطرفين كالتالي..
على اعتاب مفاوضات فيينا،
اميركا والترويكا الاوروبية:
-تصدران بيانات مزيفة.
-تزيدان الحظر.
-تلفقان الروايات المحرفة.
-تلتزمان الصمت تجاه تهديدات "اسرائیل".
ایران:
-تشكل فريق تفاوض جاد وفي مستوى عال.
-تدعو الى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231.
-تقوم بمشاورات اقليمية.
يكفي ان تقارنوا بين اولويات الطرفين.
انتهى ** 2342
تعليقك