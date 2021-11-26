٢٦‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84555467
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محسن رضائي: ايران جاهزة لقفزة اقتصادية كبرى

محسن رضائي: ايران جاهزة لقفزة اقتصادية كبرى

طهران / 26 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- أكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون الاقتصادية، ان الشعب الايراني اجتاز أصعب اختبار خاصة خلال السنوات الثلاث الاخيرة رغم الحصار الاقتصادي وجائحة كورونا، واليوم هو جاهز لقفزة اقتصادية كبرى.

وفي حديثه مشاركته في اجتماع هيئة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمحافظة هرمزكان، قال محسن رضائي: ان القوى الكبرى منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى الآن كانت متخوفة من تطور ايران الاسلامية، لأن مصالحهم تتعرض للخطر اذا تمكنت الثورة الاسلامية من تحويل ايران الى بلد متقدم، ولذلك حاولت هذه القوى الحيلولة دون بروز ايران في المنطقة وذلك من خلال القوة وإن لم تتمكن فمن خلال الحظر، من اجل الحيلولة دون تشكيل ايران قوية ومتطورة، ولذلك اثاروا الحرب والاغتيالات وبعد فشلهم توجهوا نحو الحظر الاقتصادي.

واضاف: للإنصاف، قدم الشعب الايراني أداء عظيما في الدفاع المقدس (فترة الدفاع للتصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1988)، واليوم وخاصة خلال السنوات الاخيرة ورغم الحظر الاقتصادي وجائحة كورونا، اجتاز الشعب الايراني أصعب اختبار، وأصبح اليوم جاهزا لقفزة اقتصادية كبرى.

انتهى ** 2342

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