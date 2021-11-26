فرنسا تؤکد عزمها علی تعزيز التعاون الاقتصادي مع إيران

والتقى مسؤولو وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، وفد وزارة الزراعة الفرنسية لبحث مجالات التعاون المشترك في اطار انشطة التعاونيات وشركات استثمار الضمان الاجتماعي (شستا) بالعاصمة طهران.

وشدد رئيس وفد وزارة الزراعة الفرنسية "غروتن" عزم بلاده الجاد على تعزیز التعاون الاقتصادي بين ایران و فرنسا وقال نبحث عن حلول لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بین البلدین في ظل القيود والتحديات التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى القدرات العالية لفرنسا في مجال إنتاج الألبان وتربية المواشي، مؤکدا استعداد بلاده للتعاون مع إيران في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وصادرات الثروة الحيوانية والتعديل الوراثي في ​​الزراعة.

من جانبه، أشار مدير عام التنمية التعاونية بوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني معين هاشمي، إلى توقيع مذكرة التفاهم بين ایران وفرنسا في مجال انشطة التعاونيات عام 1995، معربا عن استعداد إيران لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وتوطيد العلاقات بين تعاونیات البلدين بعد احتواء تفشي جائحة كورونا في العالم.

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