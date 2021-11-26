مساعد وزير الخارجية : سنعمل على إزالة العقبات أمام التجارة الخارجیة

وخلال اجتماع مع النشطاء الاقتصاديين الایرانیین في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في تركمانستان الذي عقد الیوم الجمعة، قام صفري بشرح الأهداف والبرامج الاقتصادية للحكومة الایرانیة الثالثة عشرة في إطار سياسة حسن الجوار.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: ان الرئيس الايراني آية الله إبراهيم رئيسي يضع بحق سياسة الحد الأقصى من التفاعل مع الجيران في طلیعة أهداف سياسة البلاد الخارجية ويتابع بجدية تعزيز التجارة الخارجية في المجالات النفطية وغير النفطية.

وأكد صفري: لحسن الحظ، تم اتخاذ خطوات جيدة في مجال النقل والشحن وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والمنتجات غير النفطية، ونشهد بداية طفرة في التجارة الخارجية.

واضاف : لتركمانستان مكانة مرموقة في المنطقة ونحن مستعدون لدعم تجار البلدين لاستعادة الازدهار التجاري بينهما.

وصرح : تم اتخاذ قرارات مهمة من أجل ازدهار الممرات والاستفادة القصوى من قدرات البلاد خلال المفاوضات التفصيلية التي أجريناها مع مسؤولي دول آسيا الوسطى بطهران وقد أدت القرارات إلى زيادة حجم الصادرات وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة الأخرى.

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