وزارة الصحة: 86 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الجمعة، عن تسجيل 4 آلاف و384 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و102 الفا و56 شخصا.

وأضافت أن 720 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و372 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و841 الفا و870 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 38 مليونا و331 الفا و546 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 57 مليونا و248 الفا و13 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 46 مليونا و115 ألفا و125 شخصا الجرعة الثانية، و921 الفا و440 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 104 ملايين و284 الفا و578 جرعة.

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