٢٧‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84556203
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مسؤول: القطاع الخاص الايراني مستعد للمشاركة بتنفيذ المشاريع في تركمنستان

مسؤول: القطاع الخاص الايراني مستعد للمشاركة بتنفيذ المشاريع في تركمنستان

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا- اعلن مساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري استعداد القطاع الخاص الايراني للمشاركة في تنفيذ مختلف المشاريع في تركمنستان.

جاء ذلك خلال لقاء صفري امس الجمعة مع رئيس رابطة الصناعيين وخالقي فرص العمل في تركمنستان خداي برديف حيث جرى البحث حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي وطاقات التبادل التجاري بين البلدين.

واشار مساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الى طاقات ايران في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والتجارية، معلنا استعداد البلاد لنقل خبراتها في مختلف المجالات وكذلك التعاون الفني-الهندسي والنانوي والبيوتكنولوجي مع تركمنستان.

واضاف: ان القطاع الخاص الايراني على استعداد للمشاركة في تنفيذ مختلف المشاريع في تركمنستان.

من جانبه اشار رئيس رابطة الصناعيين وخالقي فرص العمل في تركمنستان الى ان هذه الرابطة ناشطة في قطاعات الزراعة والصناعة وبناء الطرق واضاف: نحن على اطلاع بامكانيات الشركات الايرانية في جميع القطاعات الصناعية والاقتصادية ونرحب بالتعاون بين شركات البلدين والذي من شانه تعزيز العلاقات الثنائية.

انتهى ** 2342

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