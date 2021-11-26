سلة ايران تفوز على البحرين في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

وفي هذه المباراة التي جرت الجمعة في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران تمكنت ايران من الفوز على البحرين بنتيجة 82-66 في اطار المجموعة الرابعة التي تضم ايضا سوريا وكازاخستان ضمن منافسات التصفيات الاسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2023 .

وحققت ايران الفوز في الربع الاول بنتيجة 24-17 وتعادلت في الربع الثاني 12-12 ومن ثم فازت في الربع الثالث 28-14 فيما فازت البحرين في الربع الرابع 23-18 .

وستجري مواجهة الإياب يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في المنامة بالبحرين.

ويتواجد 16 منتخبا آسيويا في هذه التصفيات تتنافس على 6 بطاقات، بعد منح بطاقتي تأهل مباشرتين للدولتين المضيفتين الفلبين واليابان، على أن تبقى بطاقة التأهل المباشر لإندونيسيا مرهونة باحتلالها أحد المراكز الثمانية الأولى في بطولة كأس آسيا 2021 والتي تم تأجيلها حتى يوليو/ تموز 2022.

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