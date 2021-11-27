حجم التبادل التجاري الايراني مع دول "ايكو" یبلغ 9.2 مليار دولار خلال 7 اشهر

ومنظمة التعاون الإقتصادي (ECO) هي منظمة دولية مقرها في طهران ولها أهمية كبيرة في العالم من حيث إمدادات الطاقة ونقلها، وتضم في عضويتها 10 دول آسيوية و400 مليون نسمة والهدف الأساسي من قيامها هو إتاحة الفرصة لمزيد من التعاون الإقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء وهم: أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، إيران، باكستان، تركيا، تركمانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان و كازاخستان.

وبلغ حجم التبادل التجاري الإيراني مع الدول الأعضاء في منظمة ايكو في العام الفائت، 11 مليار و 565 مليون دولار، حيث بلغ واردات إيران من هذه الدول 4 مليارات و816 مليون دولار وصادرتها الى الدول الأعضاء حوالي 6 مليارات و 749 مليون دولار.

وكانت حصة ايران من التبادل التجاري مع طاجيكستان 24 مليون دولار (الاقلّ بين دول ايكو) ومع تركيا 6 مليارات و923 مليون دولار (الاكثر).

وأعلنت الجمارك الإيرانية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21مارس 2021)، تم تبادل 20.3 مليون طن من البضائع بقيمة 9 مليارات و 233 مليون دولار بين إيران والدول الأعضاء في منظمة ايكو، والتي زادت بنسبة 43 بالمائة في الوزن و 48 بالمائة في القيمة خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وعلى هذا الاساس، بلغت حصة ايران من الصادرات الى هذه الدول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الجاري، 17 مليون و440 ألف و 617 طن بقيمة 6 مليارات و 30 مليون و 544 ألف و7 دولارات وبلغت حصة الواردات مليونان و 887 ألف و 222 طن بقيمة 3 مليارات و 302 مليون 992 ألف و 785 دولار.

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