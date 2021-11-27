الاتحاد العام للرياضة العسكرية يشيد باستضافة ايران لبطولة العالم العسكرية

وأضاف ان ميندوغاس أزرسكيس لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ارنا اليوم السبت: "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا مسابقات مصارعة الرومانية والحرة بين جيوش العالم والتي كانت مذهلة مما أظهر أن الجميع دخلوا في المسابقات وهم على أتم الاستعداد".

وأضاف: "هذه كانت رحلتي الأولى إلى طهران ولمست خلالها قوة المصارعين الإيرانيين ورأيت مدى قرب المسابقات بين المصارعين الإيرانيين والروس من بعضهم البعض، وشهدت منافسات رائعة.

واكد رئيس الاتحاد العالمي العسكري للمصارعة وهو من ليتوانيا : "بشكل عام يجب أن أقول إن مستوى المسابقات كان جيدا جدا ، واستضافت إيران إحدى أفضل الدورات ".

وأقيمت البطولة العالمية العسكرية للمصارعة الحرة الخامسة والثلاثين (Seism) في 20 نوفمبر واستمر حتى 25 نوفمبر بمشاركة 14 فريقًا في قاعة آزادي بطهران والتي تضم 12000 مقعدًا.

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