مساعد الخارجية الايرانية : ندعم التعددية في ازالة التحديات التي تواجهها المنطقة

وجاء ذلك خلال مشاركة صفري في إجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة "أكو" للتعاون الاقتصادي بترکمنستان وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل سياستها القائمة على توسيع العلاقات الودية مع الدول الأخرى ، لا سيما مع الدول المجاورة .

ومضى يقول ان المشاركة النشطة في ﺍلمؤﺳﺴﺎﺕ متعددة ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ كمنظمة "أكو" للتعاون الاقتصادي تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية لایران.

وفي إشارة إلى عضوية إيران ومعظم دول منظمة "اكو" في منظمة شنغهاي للتعاون، قال أن التعاون والتآزر بين المنظمتين يسهم في تعزيز التعاون في المجالات الإقليمية الهامة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اعتبر صفري استعادة وحدة أراضي جمهورية أذربيجان بانها مهمة في تعزيز السلام وتحقيق الازدهار بمنطقة القوقاز.

وفيما يتعلق بأفغانستان، دعا إلى دعم الشعب الأفغاني لارساء السلام وتعزیز الرخاء في افغانستان.

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