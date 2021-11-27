٢٧‏/١١‏/٢٠٢١, ٨:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84557290
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ايران تؤكد على الغاء الحظر الاحادي وعودة اللاجئين السوريين

ايران تؤكد على الغاء الحظر الاحادي وعودة اللاجئين السوريين

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – دعا كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة، الى بذل جهود مشتركة واتخاذ خطوات مناسبة وعاجلة من اجل الغاء الحظر الاحادي واعادة اعمار البنى التحتية الاساسية في سوريا، وعودة اللاجئين السوريين الى بلدهم الام.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، ان "خاجي" ادلى بهذه التصريحات، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي لمبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بسوريا "غير بيدرسون" معه.

من جانبه، قدم "بيدرسون" تقريرا حول اخر الاجراءات التي قام بها وجهوده الهادفة الى تعزيز المبادرات الانسانية في سوريا، مضافا الى دور هذه الخطوات في سياق تدعيم الوحدة بين مكونات الشعب السوري.

كما اكد الجانبان الايراني والاممي في هذا الاتصال، على استمرار دعم العملية السياسية ومواصلة الحوار وفقا لعمل اللجنة الدستورية بسوريا. 

انتهى ** ح ع 

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