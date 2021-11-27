٢٨‏/١١‏/٢٠٢١, ١٢:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84557415
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الصين تنتقد ازدواجية الغرب تجاه إيران وأستراليا

الصين تنتقد ازدواجية الغرب تجاه إيران وأستراليا

طهران / 27 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- انتقد مندوب الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ازدواجية اميركا وبريطانيا متسائلا انه لماذا لا تستطيع إيران إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تزيد على 3.7 في المائة فيما تقوم اميركا وبريطانيا بنقل عدة اطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمائة الى أستراليا.

وتساءل وانغ كونغ، الدبلوماسي الصيني وعضو الوفد الصيني في محادثات فيينا انه لماذا تقول اميركا وبريطانيا ان ايران لايمكنها ان تخصب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7 في المائة ، بينما تقوم من ناحية أخرى بنقل اطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 90٪  بشكل مباشر وغير مباشر إلى أستراليا؟ فهذه حالة مهمة من ازدواجية المعايير.

واضاف: ان اتفافية اوكوس الامنية تشكل خطرا جادا في مجال الانتشار النووي وان اميركا وبريطانيا بنقلهما التكنولوجيا النووية الى استراليا انما تشجعان المزيد من الدول على ان تصبح نووية لذا ينبغي التدقيق في هذا الاتفاق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.

انتهى ** 2342

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