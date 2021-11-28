زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة الخامسة و 8 دقائق و 7 ثوان من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الواحدة و 38 دقيقة و 7 ثوان فجرا بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر و 55 كم من مدينة سه قلعة و 58 كم من مدينة قاين.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

وقال المدير العام لادارة الازمة في محافظة خراسان الجنوبية ابوالحسن ميرجليلي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا": لم تصلنا لغاية اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

واضاف: تم ارسال 4 فرق تقييم لدراسة الاوضاع في المنطقة جراء هذا الزلزال الذي وقع فجر اليوم في الحدود الادارية بين مدن بيرجند وقاينات وسرايان.

انتهى ** 2342