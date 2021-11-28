٢٨‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84557482
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زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة الخامسة و 8 دقائق و 7 ثوان من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الواحدة و 38 دقيقة و 7 ثوان فجرا بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر و 55 كم من مدينة سه قلعة و 58 كم من مدينة قاين.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

وقال المدير العام لادارة الازمة في محافظة خراسان الجنوبية ابوالحسن ميرجليلي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا": لم تصلنا لغاية اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

واضاف: تم ارسال 4 فرق تقييم لدراسة الاوضاع في المنطقة جراء هذا الزلزال الذي وقع فجر اليوم في الحدود الادارية بين مدن بيرجند وقاينات وسرايان.

انتهى ** 2342

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