وزير الخارجية الإيراني يؤكد على أهمية التعاون مع كازاخستان

التقى النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان " شهرت نوريشيف"، على هامش القمة الـ15 لمنظمة "ايكو" الاقتصادي، مع وزير الخارجية الايراني، وقدم تقريراً عن تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ووجهات نظر الجانب الكازاخستاني في هذا الصدد.

ولم يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان "مختار تليو بيردي" اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان.

وتستضيف جمهورية تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة "ايكو" الاقتصادي؛ بمشاركة رؤساء 10 دول وهي : ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وترکمانستان وقرغيزيا واوزبکستان، وكازاخستان وطاجيكستان واذربيجان.

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