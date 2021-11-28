٢٨‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:٢٣ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84557653
٠ Persons

سمات

وزير الخارجية الإيراني يؤكد على أهمية التعاون مع كازاخستان

وزير الخارجية الإيراني يؤكد على أهمية التعاون مع كازاخستان

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- أكد وزير الخارجية الایراني "أمیر عبداللهیان" ، على هامش القمة الـ15 لمنظمة "ايكو" الاقتصادي، بأهمية التعاون في مختلف المجالات وتسريع إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وكازاخستان.

التقى النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان " شهرت نوريشيف"، على هامش القمة الـ15 لمنظمة "ايكو" الاقتصادي، مع وزير الخارجية الايراني، وقدم تقريراً عن تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ووجهات نظر الجانب الكازاخستاني في هذا الصدد.

ولم يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان "مختار تليو بيردي" اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان.

وتستضيف جمهورية تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة "ايكو" الاقتصادي؛ بمشاركة رؤساء 10 دول وهي : ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وترکمانستان وقرغيزيا واوزبکستان، وكازاخستان وطاجيكستان واذربيجان.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha