مجلس الشوری الإسلامي يمنح الثقة لوزير التربية والتعليم

وحصل یوسف نوري، اليوم الاحد، على ثقة مجلس الشورى الاسلامي بعد موافقة 194 نائبا لوزارته ومعارضة 57 نائبا فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت، من اجمالي 268 نائبا.

ویعتبر نوري المرشح الثالث الذي قدمه رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي لتولي وزارة التربية و التعليم.ولم ینل المرشحان السابقان مسعود فیاضي و حسین باغکلی على ثقة مجلس الشوری الاسلامي.

وعقدت الیوم الاحد الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة "محمد باقر قاليباف" وبحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد مخبر، لمناقشة برامج وزير التربية والتعليم المقترح یوسف نوري.

وشغل نوري، مناصب إدارية في مختلف مجالات التعليم منذ عام 1988.

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