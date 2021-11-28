آية الله رئيسي: سيتم تفعيل عقد الغاز المبرم مع تركمانستان

واضاف رئيسي في لقاء مع التجار ونشطاء القطاع الخاص في تركمانستان إن إحداث التغيير في جميع المجالات لا سيما القطاع الاقتصادي والتجاري هو من الأولويات الاقتصادية للحكومة، وقال: إن الشرط اللازم لتحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة الصادرات هو دراسة الظروف القائمة بشكل جيد واتخاذ الحلول المناسبة لإزالة العقبات والمشاكل.

وشدد رئيسي على نهج الحكومة الثالثة عشرة في تطوير التعاون مع دول الجوار والمنطقة وقال: هناك بنية تحتية اقتصادية وتجارية مناسبة لتطوير وتعزيز مستوى التعاون الثنائي والإقليمي، وعلينا اتخاذ خطوات لتسهيل فرص للتجار وللمصدرين.

وتابع: لا توجد مشكلة جدية وخاصة في تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة ويمكن اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز العلاقات وتوطيدها من خلال السعي والتعاون الثنائي والفهم المتبادل لحل المشاكل القائمة.

انتهى** 1453