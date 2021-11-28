وزير الصحة: إيران دولة رائدة عالمياً في إنتاج اللقاحات المحلية

واشار عين اللهي اليوم الاحد في مؤتمر بمناسبة مضي 100 يوما على الحكومة الثالثة عشرة، الى تلقي 85 بالمائة من المواطنين الايرانيين الجرعة الاولى من لقاح كورونا ووصول هذا الرقم في بعض المحافظات الى 93 بالمائة، وايضا تلقي 70بالمائة من المواطنين الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف عين اللهي ان 26 بالمائة من مواطني جنوب إفريقيا فقط تلقوا لقاح كورونا الامر الذي تسبب في انتشار المتحوّر الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون).

وأوضح عين اللهي، انه تم توريد 150 مليون جرعة لقاح كرورنا إلى البلاد. كما تم إنتاج 20 مليون جرعة لقاح محليا، مؤكدا ان ايران دولة رائدة عالميًا في مجال انتاج اللقاحات المحلية.

واشاد عين اللهي بجهود الكوادر الطبية والعلاجية الذين منذ بداية تفشي فيروس كورونا حتى الان.

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