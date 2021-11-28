ايران وقطر توقعان مذكرة تفاهم في مجال تراياثلون

وتم التوقيع على مذكرة تعاون بين الاتحادين الايراني والقطري لتراياثلون بحضور رئيسي الاتحادين في الدوحة تماشياً مع أهداف وبرامج الاتحاد وبهدف استخدام كل القدرات المتاحة لتطوير تراياثلون .

وعقد رئيس اتحاد تراياثلون مهدي كودرزي الذي سافر إلى قطر بدعوة من مسؤولي الاتحاد القطري عقد عدة اجتماعات مع محمد الكواري رئيس الاتحاد القطري لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والتوصل إلى اتفاق مشترك.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل الطرفين لتوفير الأرضية المشتركة لمختلف أشكال التعاون والاستفادة من قدرات الاتحادين خاصة في مجال إقامة المسابقات والأنشطة الدولية وعقد الدورات والمعسكرات التدريبية .

انتهى** 1453