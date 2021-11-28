وزارة الصحة :  تراجع الوفيات اليومية بكورونا الى 80 حالة 

ولفتت وزارة الصحة في بيانها اليومي حول اخر مستجدات جائحة كورونا داخل البلاد، الى تلقي 57 مليونا و408 الاف و46 شخصا الجرعة الاولى من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الوبائي، مقابل 46 مليونا و510 الاف و395 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، بينما حصل 967 الفا و931 شخصا الجرعة التذكيرية من هذه اللقاحات.

وبذلك، فقد بلغ اجمالي عدد الجرعات الموزعة في ايران لحد اليوم، 104 ملايين و886 الفا و372 جرعة.

وعن الاصابات الجديدة، اعلن البيان ان نتائج فحوصات كورونا التي اجريت منذ امس السبت لغاية اليوم، سجلت 3 الاف و781 حالة؛ ليبلغ مجموع عدد المصابين في ايران 6 ملايين و108 الاف و882 شخصا.

وبحسب هذا البيان، فقد بلغ اجمالي عدد المتوفين اثر كورونا في البلاد، 129 الفا و629 شخصا.

كما نوّهت الصحة الايرانية في بيانها بتعافي 5 ملايين و863 الفا و248 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا الوبائي في انحاء البلاد لحد اليوم.

انتهى ** ح ع