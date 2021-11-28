٢٨‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٥٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84558679
٠ Persons

سمات

اية الله رئيسي يغادر عشق اباد متجها الى طهران

اية الله رئيسي يغادر عشق اباد متجها الى طهران

طهران / 28 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا –  غادر رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، مساء اليوم الاحد، عاصمة تركمانستان عشق اباد، متجها الى العاصمة طهران.

و وصل "اية الله رئيسي" والوفد المرافق له، الى عاصمة تركمانستان امس السبت، للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لقادة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) التي بدات اعمالها اليوم.

والقى رئيس الجمهورية، كلمة خلال اجتماع القمة اليوم، كما اجرى مباحثات مع نظرائه في تركمانستان وطاجيكستان واوزبكستان وباكستان وتركيا واذربيجان، حول سبل تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي مع تلك الدول.

كما التقى الجالية الايرانية والتجار ورجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص المقيمين في جمهورية تركمانستان.

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha