اية الله رئيسي يغادر عشق اباد متجها الى طهران

و وصل "اية الله رئيسي" والوفد المرافق له، الى عاصمة تركمانستان امس السبت، للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لقادة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) التي بدات اعمالها اليوم.

والقى رئيس الجمهورية، كلمة خلال اجتماع القمة اليوم، كما اجرى مباحثات مع نظرائه في تركمانستان وطاجيكستان واوزبكستان وباكستان وتركيا واذربيجان، حول سبل تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي مع تلك الدول.

كما التقى الجالية الايرانية والتجار ورجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص المقيمين في جمهورية تركمانستان.

انتهى ** ح ع

